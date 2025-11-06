El legislador bonaerense Leonardo Moreno (Unión por la Patria) presentó en la Cámara Baja de la Provincia el Proyecto de Ley de Reiterancia Penal, con el objetivo de frenar la llamada “puerta giratoria” en la justicia y brindar a los magistrados herramientas claras para prevenir la comisión reiterada de delitos graves.

El Diputado oriundo de Escobar afirmó que esta iniciativa busca “proteger a todos y darle a la justicia herramientas claras para decidir sobre libertad o detención, basándose en antecedentes objetivos”.

La propuesta incorpora límites claros para garantizar los derechos de los ciudadanos:

- No se aplica a delitos sin intención.

- No alcanza a quienes ejercen su libertad de expresión, participan en protestas o reclamos por sus derechos, excepto que lesionen a otras personas.

- En caso de dudas, se respeta la presunción de inocencia, favoreciendo al acusado.

Moreno destacó que “los jueces evaluarán los antecedentes de cada persona y deben explicar detalladamente por qué aplican esta figura. No alcanza con mencionar ‘reiterancia’, sino que la decisión tiene que estar fundamentada, garantizando transparencia y evitando arbitrariedades”.

