Diputado libertario cruzó a Kicillof por la inseguridad tras el crimen de un joven en Temperley: "Háganse cargo"
El legislador oriundo de Florencio Varela, Maximiliano Bondarenko, apuntó contra el gobernador y el ministro de Seguridad. Fue tras el asesinato de un estudiante de 20 años que volvía de la facultad.
El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, volvió a cuestionar al gobernador Axel Kicillof por la inseguridad en la provincia, tras el crimen de un joven en Temperley. “Tienen que hacerse cargo”, reclamó.
El hecho ocurrió la semana pasada en el partido de Lomas de Zamora. La víctima, de 20 años, regresaba de cursar cuando fue interceptada por delincuentes. Según la investigación, entregó sus pertenencias pero igual le dispararon. Hay dos detenidos y buscan a otros sospechosos.
En un mensaje público, Bondarenko cuestionó también al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y vinculó el caso con el avance del delito en el Conurbano. “Mientras no actúan, los delincuentes avanzan”, afirmó.
El legislador sostuvo que la inseguridad “no es normal” y pidió respuestas urgentes. “Hoy fue este chico, mañana puede ser cualquiera”, advirtió.
El caso generó conmoción entre vecinos de Temperley, que reclamaron mayor presencia policial y justicia por la víctima.
No es la primera vez que el diputado apunta contra la gestión provincial. Días atrás también había cuestionado al Gobierno tras el asesinato de un policía en La Matanza, en otro hecho violento que volvió a poner el foco en la seguridad.
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