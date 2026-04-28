El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, volvió a cuestionar al gobernador Axel Kicillof por la inseguridad en la provincia, tras el crimen de un joven en Temperley. “Tienen que hacerse cargo”, reclamó.

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El hecho ocurrió la semana pasada en el partido de Lomas de Zamora. La víctima, de 20 años, regresaba de cursar cuando fue interceptada por delincuentes. Según la investigación, entregó sus pertenencias pero igual le dispararon. Hay dos detenidos y buscan a otros sospechosos.

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Tenía 20 años. Volvía de estudiar de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, quería ser Despachante de Aduana.

Un pibe con sueños, con esfuerzo, con futuro.

Le robaron, entregó todo y aún así lo mataron.

Así de brutal, así de… pic.twitter.com/LDHaNhu6va — Maximiliano Bondarenko (@bondarenko_maxi) April 27, 2026

En un mensaje público, Bondarenko cuestionó también al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y vinculó el caso con el avance del delito en el Conurbano. “Mientras no actúan, los delincuentes avanzan”, afirmó.

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El legislador sostuvo que la inseguridad “no es normal” y pidió respuestas urgentes. “Hoy fue este chico, mañana puede ser cualquiera”, advirtió.

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El caso generó conmoción entre vecinos de Temperley, que reclamaron mayor presencia policial y justicia por la víctima.

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No es la primera vez que el diputado apunta contra la gestión provincial. Días atrás también había cuestionado al Gobierno tras el asesinato de un policía en La Matanza, en otro hecho violento que volvió a poner el foco en la seguridad.