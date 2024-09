La legisladora de la tercera sección electoral, Susana Haydee González, dijo que el gobernador bonaerense es quien encabeza la figura opositora a la gestión de Javier MIlei. La Diputada cuestionó a la agrupación liderada por Máximo Kirchner.

“Yo creo que el Gobernador es la oposición, y es el que está encabezando esto y hay que acompañarlo”, señaló González.

“Fui al acto de Axel porque fui invitada, al de La Cámpora no. Tengo muchos afectos en La Cámpora, pero hay algunas situaciones y actitudes que yo ya no me aguanto hace mucho tiempo”, expresó. Máximo Kirchner se presentó en La Plata el viernes pasado donde desplegaron una bandera que decía “Nada sin Cristina”. En ese sentido, González, ponderó la figura de la ex presidenta:

“Cristina es Cristina. El poder no se sucede, el poder se gana y los liderazgos se ganan”.