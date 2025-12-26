Un video de la hija de El Polaco (Ezequiel Cwirkaluk) y Valeria Aquino generó revuelo en las redes sociales cuando la menor, de 12 años, fue grabada por su madre mientras manejaba un auto en medio del campo.

La filmación fue publicada por Aquino, expareja del cantante, en su cuenta de Instagram. En el posteo, escribió: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.

La escena fue registrada en un camino rural y desató un intenso debate entre los usuarios. Hay quienes cuestionan la decisión de los padres de permitir que la menor asumiera una responsabilidad de ese tipo. Pero otros consideraron que no había peligro frente a esta actitud y recordaron su infancia cuando por primera vez se sentaron detrás del volante.

Al respecto Agustín Romo, diputado provincial y jefe de bloque La Libertad Avanza, publicó a través de su cuenta de X: “En un campo. No en una calle. Está perfecto. La nena esta cuando saque el registro va a saber manejar a la perfección y no va a representar un peligro para la sociedad como el 100% de las personas que aprenden a manejar una semana antes de sacar el registro”.

En medio de la controversia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó que se inhabilite la licencia de conducir de Aquino. El organismo consideró que la actitud de la mujer puso en riesgo la seguridad de la menor y de terceros, y pidió que se tomen medidas ejemplificadoras.

El pedido se impuso por la acción que está prohibida por la Ley Nacional de Tránsito. Asimismo, se observó que en las imágenes la niña utiliza el cinturón de seguridad de manera incorrecta.