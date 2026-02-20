Diputados aprobó la reforma laboral y festeja Javier Milei
Con 135 votos a favor y 115 en contra, este viernes por la madruga el proyecto oficialista logró el aval de la Cámara Baja de la Nación. La norma volverá al Senado para su sanción definitiva tras la eliminación del artículo 44.
Tras una maratónica y caliente sesión, en el marco de un paro general de la CGT y protestas en todo el país, los libertarios y aliados aprobaron la reforma laboral este viernes por la madrugada en la Cámara de Diputados de la Nación.
La medida contó con el respaldo de 135 legisladores y el rechazo de 115.
La reforma ya había sido aprobada por el Senado, pero la eliminación del polémico artículo 44 (referido a las licencias por enfermedad) obliga a enviar otra vez el proyecto a la Cámara Alta para su revisión definitiva. Luego Javier Milei podrá reglamentarla.
El objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión