Tras una maratónica y caliente sesión, en el marco de un paro general de la CGT y protestas en todo el país, los libertarios y aliados aprobaron la reforma laboral este viernes por la madrugada en la Cámara de Diputados de la Nación.

Ads

La medida contó con el respaldo de 135 legisladores y el rechazo de 115.

La reforma ya había sido aprobada por el Senado, pero la eliminación del polémico artículo 44 (referido a las licencias por enfermedad) obliga a enviar otra vez el proyecto a la Cámara Alta para su revisión definitiva. Luego Javier Milei podrá reglamentarla.

Ads

El objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.

Puede interesarte

Ads