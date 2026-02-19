El inicio de la sesión para tratar el proyecto de reforma laboral impulsado por la gestión de Javier Milei expuso los ánimos alterados para abordar cambios en una normativa tan importante para miles de trabajadores.

Ads

En uno de los episodios de los álgidos primeros minutos de la sesión - con quórum ajustado y la discusión del plan de labor para dar inicio al debate- las protagonistas, fueron la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano -representante de Santa Fe- y su colega de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, por la provincia de Buenos Aires.

ESCÁNDALO EN EL CONGRESO

La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión!

¡Esto es INACEPTABLE!

Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones. pic.twitter.com/mXF1E2KCTS — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 19, 2026

En un video difundido por Lemoine, donde opositores se abalanzaron sobre el estrado de la Presidencia que ocupa Martín Menem, se observa que Carignano arremetió contra los cables que conectan micrófonos y módems en un escritorio contiguo donde están sentados los taquígrafos que llevan el registro de todas las palabras vertidas en cada sesión.

Ads

La representante de Santa Fe desconectó al menos cuatro cables lo que desató la ira de Lemoine. "Carignano, ¿Qué haces, estás loca?", se le escucha gritar en su propia filmación a Lemoine mientras Carignano le responde con gestos ampulosos y suelta un insulto hacia la libertaria.

Puede interesarte

Otros episodios

En el turno de homenajes del libertario de Salta, Carlos Zapata, cuando diputados del peronismo intentaban interrumpir la sesión lanzó: “En Mandrilandia no se respeta el reglamento”. Fue durante el pedido de homenaje al fallecido capitán Héctor Cáceres. A su vez, y mientras era aplaudido por sus colegas de bancada y también por los opositores a modo de protesta, el legislador agradeció en tono de broma: "Gracias por los aplausos, y eso que no soy Bad Bunny".

Ya comenzado el debate de la reforma laboral, Horacio Pietragalla (Unión por la Patria) tomó la palabra para expresar su disconformidad porque la lista de oradores en el debate por la reforma laboral se limitó a 40 diputados. “Entendemos que esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud. Te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley que es un retroceso para los derechos laborales”, le dijo Pietragalla a Menem. Acto seguido, se levantó de su banca y acudió hasta el escritorio del presidente de la Cámara, donde depositó una cadena como símbolo de esclavitud.

La diputada de Unión por la Patria y exministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos recitando la “Oda a Perón” que aprendió en sus épocas de joven militante.

Oda a Perón.



“Oligarca, caballero, prototipo del negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión, ha sonado la campana anunciando un nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. ¡Perón! ¡Perón!”.



Compañeros y compañeras de la resistencia Peronista.✌🏻 pic.twitter.com/mD2INAXQrT — Kelly Olmos (@kellyolmos) February 19, 2026

Puede interesarte

Ads