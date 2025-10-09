Diputados aprobó este miércoles por la noche una autorización solicitada por el Poder Judicial para avanzar con medidas en el marco de la causa contra José Luis Espert, a quien se investiga por haber recibido pagos de Fred Machado, acusado de narcotráfico, durante su campaña presidencial de 2019.

El oficio del juzgado federal N° 2 de San Isidro ingresó a la Cámara en plena sesión especial. Lo envió el juez Lino Mirabelli, por pedido de la fiscalía a cargo de Federico Domínguez, quien lleva adelante la investigación derivada de la denuncia promovida por el dirigente social Juan Grabois.

El pedido de autorización que realizó la Justicia obedece a que, al ser Diputado, Espert tiene fueros y goza de inmunidades especiales. Además, el magistrado pidió que no se den a conocer los pormenores del procedimiento que se realizará, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

