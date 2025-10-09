Diputados aprobó pedido de la Justicia para avanzar contra José Luis Espert tras ser vinculado con el narcotráfico
La Cámara Baja autorizó este miércoles una solicitud en el marco de la investigación contra el legislador oficialista por sus nexos con el empresario detenido, Fred Machado.
Diputados aprobó este miércoles por la noche una autorización solicitada por el Poder Judicial para avanzar con medidas en el marco de la causa contra José Luis Espert, a quien se investiga por haber recibido pagos de Fred Machado, acusado de narcotráfico, durante su campaña presidencial de 2019.
El oficio del juzgado federal N° 2 de San Isidro ingresó a la Cámara en plena sesión especial. Lo envió el juez Lino Mirabelli, por pedido de la fiscalía a cargo de Federico Domínguez, quien lleva adelante la investigación derivada de la denuncia promovida por el dirigente social Juan Grabois.
El pedido de autorización que realizó la Justicia obedece a que, al ser Diputado, Espert tiene fueros y goza de inmunidades especiales. Además, el magistrado pidió que no se den a conocer los pormenores del procedimiento que se realizará, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
