Diputados avanza con reconocimientos para Miguel Russo, un atleta de Trenque Lauquen y dos figuras del básquet adaptado
La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados bonaerense avanzó con distintos proyectos de reconocimiento a deportistas y personalidades vinculadas con el deporte. También impulsan declarar a Tandil como capital provincial del tenis.
La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por la diputada Marcela Basualdo, avanzó con distintos proyectos de reconocimiento a figuras vinculadas con el deporte, entre ellos el fallecido entrenador Miguel Ángel Russo.
La iniciativa propone declarar a Russo personalidad destacada post mortem de la provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria dentro del fútbol nacional e internacional.
Durante la reunión también avanzaron proyectos para reconocer a Angelo Fregonese y Tobías Albarenque, integrantes de la Selección Argentina de Básquet adaptado para atletas con síndrome de Down.
A la lista se sumó Germán Luján Lauro, atleta de Trenque Lauquen, quien también sería declarado personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires si la iniciativa completa su trámite legislativo.
Además de los reconocimientos individuales, la comisión aprobó un proyecto que propone declarar a Tandil como capital provincial del tenis.
Los expedientes fueron tratados durante una nueva reunión de la Comisión de Deportes, en la que se abordaron iniciativas vinculadas con distintas disciplinas y trayectorias deportivas.
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