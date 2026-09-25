La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por la diputada Marcela Basualdo, avanzó con distintos proyectos de reconocimiento a figuras vinculadas con el deporte, entre ellos el fallecido entrenador Miguel Ángel Russo.

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La iniciativa propone declarar a Russo personalidad destacada post mortem de la provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria dentro del fútbol nacional e internacional.

#Hoy | 🏛Presidida por la diputada @MarceBasualdo__, se desarrolló la reunión ordinaria de la comisión de Deportes, en la cual avanzaron varios proyectos de ley. pic.twitter.com/Uu2ofrw9XO — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 22, 2026

Durante la reunión también avanzaron proyectos para reconocer a Angelo Fregonese y Tobías Albarenque, integrantes de la Selección Argentina de Básquet adaptado para atletas con síndrome de Down.

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A la lista se sumó Germán Luján Lauro, atleta de Trenque Lauquen, quien también sería declarado personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires si la iniciativa completa su trámite legislativo.

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Además de los reconocimientos individuales, la comisión aprobó un proyecto que propone declarar a Tandil como capital provincial del tenis.

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Los expedientes fueron tratados durante una nueva reunión de la Comisión de Deportes, en la que se abordaron iniciativas vinculadas con distintas disciplinas y trayectorias deportivas.