Diputados bonaerenses aprobó cambios en el fondo para municipios y Garciarena reclamó que se cumplan los acuerdos
La iniciativa establece que la primera cuota de 2026 del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal sea de libre disponibilidad. El legislador radical sostuvo que asistir a los distritos es “un compromiso indelegable” y pidió avanzar con la comisión bicameral.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley impulsado por Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, que modifica el esquema de distribución del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal (FEFIM). La iniciativa establece que la primera cuota correspondiente a 2026 sea transferida a los municipios con carácter de libre disponibilidad, para que cada distrito pueda utilizar los recursos según sus necesidades.
Tras el tratamiento legislativo, el diputado marplatense defendió la propuesta y remarcó la importancia de asistir a los gobiernos locales. “Creemos importante asistir a los municipios de la provincia, está en juego el bienestar de los bonaerenses”, afirmó.
Garciarena explicó que el proyecto responde al incumplimiento de un acuerdo alcanzado el año pasado, cuando la Legislatura autorizó el endeudamiento del Ejecutivo provincial. Según señaló, entre los compromisos asumidos figuraba la creación de una comisión bicameral para distribuir el 30% del fondo municipal de acompañamiento a los distritos.
El legislador sostuvo que la primera de las tres cuotas previstas para 2026 no debería tener una asignación específica. De ese modo, cada municipio podría decidir cómo utilizar los fondos de acuerdo con sus prioridades.
“La Comisión Bicameral debe constituirse rápidamente, se tienen que cumplir los acuerdos, y que los intendentes reciban en tiempo y forma los recursos”, reclamó.
La propuesta también contempla la conformación de una comisión integrada por diputados y senadores para intervenir en la distribución de los fondos asignados a proyectos, equivalentes al 30% del total. Sin embargo, todavía resta la designación de los senadores que integrarán ese cuerpo.
Además, el proyecto aprobado por Diputados deberá ser considerado por el Senado bonaerense para completar su tratamiento legislativo.
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