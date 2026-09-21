La Cámara de Diputados bonaerense realizó un nuevo Foro Legislativo sobre Discapacidad, una jornada de debate e intercambio que tuvo como eje central el 20° aniversario de la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El encuentro, desarrollado en el edificio Anexo de la Legislatura provincial, reunió a legisladores, funcionarios, representantes de organizaciones y personas con discapacidad con el objetivo de actualizar las normativas vigentes bajo una mirada centrada en la inclusión y la participación ciudadana.

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La actividad fue encabezada por la diputada Margarita Recalde, presidenta de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad. Durante la apertura, la legisladora expuso sobre el panorama actual de la provincia de Buenos Aires, repasando las normas vigentes y los desafíos pendientes. "Argentina merece una revisión y salir a pelear por los derechos de los chicos con discapacidad", sostuvo Margarita Recalde, al tiempo que enfatizó la necesidad de profundizar los derechos políticos y sociales en la agenda legislativa.

En el marco del evento, se realizaron reconocimientos a entidades y referentes destacados por su labor en la temática. Margarita Recalde entregó una Declaración de Interés Legislativo a la Asociación Civil T.G.D. Familias T.E.A. Cuartel V de Moreno, distinción recibida por su presidenta, Ana Rodríguez. Asimismo, se reconoció a Juan Ignacio Peña, vecino de Ituzaingó conocido como “Juani Art”, por su muestra La oscuridad de los colores y su trabajo en proyectos de arte e inclusión.

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Juan Ignacio Peña, quien es violinista y escritor, aprovechó su intervención para exponer sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad al alcanzar la adultez. El artista señaló la falta de apoyos tras la etapa escolar y subrayó la urgencia de abordar la prevención del suicidio y las barreras sociales que afectan especialmente a las personas autistas.

Por su parte, Julia Valmarrosa, licenciada en Diseño Multimedia e Interacción y directora ejecutiva de la asociación civil Canales, puso el foco en la Lengua de Señas Argentina (LSA). La referente de la comunidad sorda argentina remarcó la importancia de reconocer a la LSA como un derecho fundamental y de garantizar su enseñanza desde la infancia para asegurar una verdadera integración.

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La directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud, Lourdes Farias, también participó del foro y destacó la relevancia de la participación activa de los protagonistas en el proceso legislativo. "A 20 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es indispensable que cada ley que se presente en el Congreso tenga la voz de los propios protagonistas", señaló la funcionaria.

Tras las exposiciones, la jornada continuó con mesas de trabajo en las Salas 7 y 8 del Anexo. Allí, los asistentes compartieron experiencias y propuestas concretas que servirán como insumo para el próximo 2° Parlamento Legislativo de la Discapacidad. Este futuro encuentro buscará avanzar en la redacción de proyectos de ley con un enfoque integral de derechos humanos, consolidando el trabajo conjunto entre el sector público, las organizaciones sociales y las personas con discapacidad.