La Cámara de Diputados bonaerense fue escenario de una jornada de reconocimiento a deportistas paralímpicos y participantes de disciplinas adaptadas, con el objetivo de visibilizar su esfuerzo y promover el desarrollo de estas prácticas.

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El encuentro contó con la presencia del vicepresidente de la Cámara, Mariano Cascallares, y de la diputada Marcela Basualdo, presidenta de la Comisión de Deportes. También participaron el titular del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; el presidente del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Borro; y el subsecretario de Deportes de la Provincia, Cristian Cardozo.

Durante la actividad, Cardozo destacó la importancia de reconocer el trabajo y el esfuerzo de los deportistas. “Reconocer parece algo simple y, sin embargo, es una de las cosas que más olvidamos los seres humanos”, expresó.

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En esa línea, el funcionario provincial agregó: “Muchas veces pensamos que hay que ayudar, muchas veces pensamos que hay que escuchar, pero nos olvidamos de reconocer”.

Por su parte, Cascallares agradeció el compromiso de quienes participaron y remarcó la importancia de dar visibilidad institucional al deporte paralímpico. “Quienes venimos de trabajar permanentemente en el territorio la posibilidad de llevar adelante políticas deportivas, entendemos la importancia que tiene darle este marco institucional y darle difusión al deporte paralímpico”, sostuvo.

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Durante la jornada se entregaron distinciones a deportistas e instituciones que trabajan en el cuidado y el acompañamiento de personas con discapacidad, muchas de las cuales participan en deportes adaptados y competencias paralímpicas.

El encuentro también incluyó tres paneles temáticos. Los debates abordaron el recorrido desde el deporte territorial hasta la competencia paralímpica, el desarrollo federal de políticas públicas para disciplinas adaptadas y las perspectivas de participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

La iniciativa buscó poner en valor el trabajo de atletas e instituciones y promover una mayor difusión del deporte adaptado, así como el desarrollo de políticas que favorezcan la participación de personas con discapacidad en el ámbito deportivo.