La Cámara de Diputados bonaerense volverá a sesionar este martes desde las 15 con un temario que combina iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento familiar, modificaciones en organismos judiciales y distintos proyectos que buscan agilizar procesos en la Justicia provincial.

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Uno de los principales bloques de proyectos que llegará al recinto está relacionado con las personas que mantienen deudas con bancos y empresas fintech. Las iniciativas buscan establecer herramientas de prevención frente a prácticas abusivas de cobranza, crear una instancia prejudicial entre deudores y acreedores y modificar aspectos del procedimiento judicial para los casos de sobreendeudamiento.

El paquete contempla además mecanismos destinados a abordar una problemática que, de acuerdo con los fundamentos de los proyectos, alcanza a más de 2 millones de bonaerenses.

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El tratamiento de estas iniciativas generó diferencias entre los bloques. La Libertad Avanza anticipó su rechazo y cuestionó que se vincule la situación de los deudores con las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei. Desde el PRO y la UCR + Cambio Federal, en tanto, plantearon reparos por el tiempo destinado al análisis de los expedientes, aunque dejaron abierta la posibilidad de acompañar algunas de las propuestas.

Cambios en el Tribunal Fiscal de Apelación

Otro de los puntos centrales de la sesión será la modificación de la normativa que regula el Tribunal Fiscal de Apelación, organismo que interviene en los conflictos entre contribuyentes y la administración tributaria bonaerense.

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El proyecto propone modificar la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación, que pasaría del 0,60% al 0,75% sobre los montos involucrados en las apelaciones y multas.

La iniciativa también establece que los integrantes del Tribunal tengan un régimen remunerativo y previsional equiparado al de los vocales del Tribunal de Cuentas bonaerense.

A la par, los diputados tratarán una propuesta de Lucía Iañez (Fuerza Patria) y Valentín Miranda (UCR) para incorporar una audiencia preliminar obligatoria en los procesos judiciales, con el objetivo de ordenar y agilizar el trámite previo a los juicios orales.

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Según explicó Iañez durante el tratamiento en comisión, la iniciativa surgió a partir de un planteo del ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, frente a las demoras que se producen antes de la realización de los debates orales.

También figura en el temario un proyecto para actualizar la regulación del Abogado del Niño, una figura creada en 2014. La propuesta establece requisitos de capacitación para los profesionales y prevé un sistema de sorteo digital para su designación.

Proyectos que podrían sumarse al debate

Además de los expedientes incluidos formalmente en el orden del día, durante la sesión podrían incorporarse sobre tablas iniciativas que ya cuentan con media sanción del Senado bonaerense.

Entre ellas aparecen la adhesión de la Provincia a la Ley Nicolás, vinculada con la prevención de errores en la atención sanitaria; la creación de un Sistema de Gestión de Riesgo ante desastres naturales y una propuesta destinada a prevenir hechos de violencia contra docentes y trabajadores de la salud.

De esta manera, la Cámara baja bonaerense tendrá este martes una agenda que combina proyectos de impacto económico y social con modificaciones en el funcionamiento de distintos organismos y procedimientos de la Justicia provincial.