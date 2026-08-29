La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley un proyecto destinado a garantizar de manera integral los derechos humanos de las personas en situación de calle y de aquellas que se encuentran en riesgo de estarlo.

Ads

La iniciativa había sido impulsada por el senador Federico Fagioli y plantea abordar la problemática mediante políticas públicas de carácter integral, con acciones coordinadas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

TENEMOS LEY!!!! Hoy la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que presenté el año pasado para garantizar los derechos de las personas en situación de calle. Mientras el gobierno de Milei empuja a cada vez más personas a la indigencia,… — Federico Fagioli (@Fede_FagioliOK) August 27, 2026

El proyecto parte de la consideración de que las personas en situación de calle atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad y establece que el Estado provincial deberá desarrollar herramientas específicas para atender esa problemática.

Ads

Entre sus principales objetivos se encuentra garantizar una respuesta eficaz y oportuna, mediante programas y acciones destinados a la protección y asistencia de las personas afectadas.

Articulación con los municipios

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que propone una intervención que no quede limitada al Gobierno provincial.

Ads

El texto establece la necesidad de desarrollar políticas públicas multidimensionales y articuladas con los gobiernos locales, de manera de abordar las diferentes situaciones que atraviesan quienes se encuentran en la calle o en riesgo de llegar a esa condición.

Puede interesarte

La problemática requiere respuestas que contemplen las distintas dimensiones de la vulnerabilidad y una presencia coordinada del Estado en todo el territorio bonaerense.

Con la sanción definitiva por parte de Diputados, la Provincia cuenta ahora con un nuevo marco legal orientado a proteger los derechos de las personas en situación de calle y fortalecer las políticas destinadas a prevenir que más personas lleguen a esa situación.