El bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria (UxP) expresó su rechazo al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) impulsado por el Gobierno nacional y advirtió por sus posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales.

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“No se trata de una mera operación empresaria. Se trata de la entrega de un recurso estratégico, de un derecho humano y de una herramienta central para el desarrollo nacional”, señalaron los legisladores en un comunicado difundido este sábado.

Desde el espacio cuestionaron especialmente el impacto que podría tener la privatización sobre los usuarios. Según plantearon, el Estado podría desprenderse de “un activo rentable y estratégico” mientras que la renta futura quedaría en manos privadas.

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En ese sentido, el bloque recordó la experiencia de la concesión de Aguas Argentinas durante la década de 1990 y sostuvo que “privatización es sinónimo de tarifazo”. De acuerdo con el comunicado, durante ese período las tarifas aumentaron más de un 80% en términos reales y se registraron incumplimientos en las inversiones comprometidas.

pic.twitter.com/Cc5NQ37UR6 — Diputados Unión por la Patria - PBA (@diputadosuxp_ba) September 12, 2026

Los diputados también cuestionaron la situación actual de la empresa. Afirmaron que ya se aplicaron aumentos superiores al 300%, que se redujo personal y que se paralizaron obras. “Presentar ahora la privatización como solución es consolidar un modelo donde el usuario paga la crisis y el privado se queda con la ganancia”, señalaron.

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La advertencia por el conurbano

Uno de los principales ejes del planteo de UxP está puesto en la expansión de las redes de agua potable y cloacas en los sectores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires.

“Donde no hay agua potable y cloacas, hay enfermedad, desigualdad y contaminación”, afirmaron desde el bloque, que advirtió que millones de bonaerenses dependen de pozos o camiones cisterna en zonas que todavía no cuentan con cobertura de red.

Los legisladores también cuestionaron la gestión privada de los años 90 y aseguraron que la expansión del servicio se concentró en sectores de mayores ingresos, mientras que “el conurbano profundo, donde vive la población más vulnerable, fue abandonado porque no era rentable”.

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En contraposición, destacaron la etapa de gestión pública iniciada en 2006 y sostuvieron que desde entonces se incorporaron más de 11 millones de personas al servicio de agua y 8 millones a cloacas, con prioridad en el segundo y tercer cordón del conurbano.

El bloque también planteó que el conflicto tiene una dimensión ambiental. Según señalaron, la falta de redes cloacales puede generar contaminación de las napas, los ríos y el Río de la Plata, además de consecuencias sanitarias para las poblaciones afectadas.

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Por último, UxP volvió a cuestionar la posibilidad de que AySA pase a manos privadas y vinculó la discusión con la soberanía sobre el recurso.

“El agua no es una mercancía. Es un derecho humano reconocido por la ONU y por nuestra Constitución Nacional, y es un recurso estratégico para la soberanía nacional”, remarcaron.

Los diputados bonaerenses reclamaron al Gobierno nacional que cese el proceso de privatización y que se reactiven las obras y programas de expansión de las redes.

“La Argentina necesita más agua potable y más cloacas. No menos Estado”, concluyeron.