La Cámara de Diputados debate este miércoles la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La sesión fue convocada para las 12.00 y se espera que se extienda hasta la madrugada.

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La Ley Malvinas establece sanciones para empresas que exploten recursos naturales en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina, con penas de hasta 20 años de prisión. También contempla nuevas facultades para el Poder Ejecutivo ante amenazas externas.

Sin embargo, el capítulo 7 genera resistencia entre bloques dialoguistas, que cuestionan sus disposiciones sobre seguridad, inteligencia y sistema electoral. El oficialismo necesita 129 votos para aprobarlo y no tiene garantizado ese respaldo.

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El otro proyecto busca establecer la emisión cero como principio rector del Banco Central. Para eso, propone prohibir el financiamiento al Tesoro, los adelantos transitorios y los préstamos a las provincias, además de limitar la compra de títulos públicos.

La iniciativa también modifica las facultades del directorio y adopta los cambios introducidos por el Senado sobre el mecanismo para remover a sus integrantes.

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El temario incluye, además, acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y convenios comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio.