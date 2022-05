El cambio en el régimen electoral necesita dos tercios de los votos totales del recinto para ser aprobado "sobre tablas" ya que la iniciativa no tuvo despacho de comisión. No obstante, el kirchnerismo ya adelantó que no acompañará el proyecto, por lo que Juntos por el Cambio pedirá votar un emplazamiento para que se trate en la comisión de Asuntos Constitucionales, aunque primero deberá constituirse la comisión.

Los proyectos de Boleta Única además serán girados a las comisiones de Justicia, que tampoco está constituida, y Presupuesto y Hacienda, controlada por el oficialismo.

Más allá de esta situación, la oposición busca exponer al oficialismo, presentándolo como quien se niega a terminar con las "listas sábanas" (entre otras consideraciones), más allá de que la Boleta Única no venga a saldar tal cuestión.

El planteo opositor estuvo firmado por los diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri, Juan Manuel López (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer y Emilio Monzó (Encuentro Federal), y Carla Carrizo (Evolución Radical). También firmaron la nota por el Interbloque Federal, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense); Mónica Fein (Partido Socialista); Luis Giacomo (Juntos Somos Rio Negro), y José Luis Espert (Avanza Libertad).

Desde la oposición consideraron que el Frente de Todos aceptó unir las dos sesiones porque no alcanzaban el quórum de 129 para arrancar con la suya propia e impulsar el debate sobre otros temas. Si el kirchnerismo alcanzaba ese número, la sesión para tratar Boleta Única iba a quedar desplazada.