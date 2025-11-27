Luego de arduas negociaciones, la sesión en la Cámara Baja bonaerense arrancó poco antes de las 23.00 de este miércoles. Antes, los legisladores realizaron una serie de modificaciones en el Presupuesto y en la Ley Impositiva.

Ads

Sin embargo, el proyecto que más interesaba al oficialismo, el endeudamiento, quedó fuera de los temas aprobados del día, y ahora desde el Ejecutivo buscarán este viernes llegar a un acuerdo que les permita avanzar con esta iniciativa.

Vale destacar que el Presupuesto y la Ley Impositiva necesitaron una mayoría simple en la votación, pero el Financiamiento debe ser aprobado por los dos tercios de los presentes.

Ads

Tras la aprobación de ambos proyectos, el legislador de Unión por la Patria Juan Pablo De Jesús comentó los cambios incorporados en las iniciativas, entre los cuales aparece la creación de un fondo para los municipios vinculado al endeudamiento provincial y la condonación de las deudas que las comunas contrajeron con Gobernación durante la pandemia de Covid-19.

Ads

Puede interesarte