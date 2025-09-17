Diputados rechazó los vetos de Milei a la Emergencia pediátrica y el Financiamiento Universitario
El resultado por la insistencia en la emergencia del Garrahan fue de 181 votos a favor, 60 de aceptación del veto y una abstención. En cuanto al Financiamiento de universidades, el resultado fue de 174 votos por la insistencia, 67 por aceptar el veto y dos abstenciones.
Ambas leyes vetadas por el Ejecutivo ahora pasarán al Senado donde la posición oficialista perdería una vez más.
La ley de financiamiento universitario propone un aumento del presupuesto destinado a las universidades de acuerdo con la inflación acumulada de 2023 y 2024, con actualizaciones bimestrales por inflación, y ordena al Poder Ejecutivo a aplicar una recomposición del salario de los docentes también a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por otra parte, en el contexto del conflicto con el Hospital Garrahan, el Congreso aprobó un proyecto que declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años.
En concreto, la iniciativa propone, por un lado, la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
Además, ordena la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial.
