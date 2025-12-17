La Cámara de Diputados debatirá este miércoles desde las 14.00 el Presupuesto 2026, una sesión clave para el Gobierno nacional, que confía en obtener la media sanción tras los acuerdos alcanzados con gobernadores y bloques dialoguistas. Junto al cálculo de gastos y recursos, también se tratarán los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Para la provincia de Buenos Aires, el debate genera expectativa por el impacto directo en partidas sensibles como salud, jubilaciones y universidades, además del vínculo fiscal entre la Nación y los distritos.

El oficialismo logró este martes el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones encabezado por Bertie Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza, presidente de Presupuesto. De aprobarse, el nuevo Presupuesto pondrá fin a dos años consecutivos de prórrogas del último cálculo sancionado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal. Foto: Cámara de Diputados

Qué prevé el Presupuesto 2026

El proyecto impulsado por la Casa Rosada estima un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre de 2026, aunque el dólar ya superó ese valor.

En cuanto al gasto social, el texto incorpora un aumento del 5% en jubilaciones, del 17% en salud y del 5% en pensiones. Para el sistema universitario se proyectan 4,8 billones de pesos, en un contexto de fuerte tensión con las casas de estudio, incluidas las de la provincia de Buenos Aires.

El artículo que generó rechazo

Uno de los puntos más cuestionados es la inclusión del artículo 75, que propone derogar las leyes 27.793, de emergencia en discapacidad, y 27.795, de financiamiento universitario. La iniciativa provocó el rechazo de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, además de disidencias dentro de bloques aliados al Gobierno.

Entre esas firmas se encuentra Innovación Federal, espacio conducido por Alberto Arrúa, donde integra la Comisión de Presupuesto el exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad.

Desde Unión por la Patria, el diputado Eduardo Valdés advirtió que las derogaciones serían inconstitucionales. “Las leyes de presupuesto no pueden contener disposiciones permanentes ni derogar leyes vigentes”, sostuvo durante el debate en comisión.

Inocencia Fiscal y cambios en el régimen penal

En paralelo, el oficialismo consiguió 44 firmas para el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal, en un plenario liderado por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, diputada de La Libertad Avanza y presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

Rodríguez Machado explicó que la reforma busca cambiar la lógica del sistema: “Durante años el contribuyente fue tratado como un sospechoso permanente. Este proyecto establece reglas claras y pone el foco en que el Estado debe probar”.

La iniciativa reorganiza el Régimen Penal Tributario, redefine los delitos fiscales y prioriza los casos de evasión relevante. También habilita la extinción de la acción penal si el contribuyente regulariza su situación y fija límites cuando las deudas estén prescriptas.

Bertie Benegas Lynch, diputado La Libertad Avanza, presidente de Presupuesto. Foto: Cámara de Diputados

Compromiso Fiscal y fuertes críticas

Según adelantó TN, el tercer eje de la sesión será el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca convertir el déficit cero en norma y penalizar a funcionarios que impulsen gastos sin financiamiento.

La diputada Karina Banfi, referente de Adelante Buenos Aires, señaló que comparte el objetivo del equilibrio fiscal, pero cuestionó el alcance del texto. “Tiene artículos inconstitucionales y se entromete en funciones exclusivas del Congreso”, advirtió.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro fue aún más duro y calificó la iniciativa como “un mamarracho constitucional”, al considerar que, bajo el argumento de la estabilidad macroeconómica, se avanza sobre facultades legislativas.