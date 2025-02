El control de tránsito se realizaba como cada sábado en el municipio bonaerense de San Pedro, sobre el Camino Lucio V. Mansilla, a la altura de la Escuela N° 13. Cerca de las 19.00, los inspectores frenaron un Renault Fluence conducido por el concejal Martín Rivas para pedirle la documentación obligatoria: Licencia de Conducir, DNI, cédula verde, VTV y seguro.

Según relató el edil, presentó todos los papeles, pero el seguro impreso estaba vencido. Intentó mostrar el documento digital desde su celular, pero tuvo problemas de señal y batería. "Le pedí al inspector que me diera dos minutos para encontrarlo, pero me apuró y me dijo que me iba a secuestrar el auto", explicó.

La captura de pantalla que el concejal Rivas envió a LANOTICIA1.COM para demostrar que remitió al Director de Tránsito la documentación que le solicitaban.

Rivas aseguró que tras unos diez minutos halló el archivo en su teléfono, pero cuando le avisó al inspector, este ya había decidido llevarse el auto. "El director de Tránsito me dijo que no podía desautorizar la decisión del agente. Entonces, como me quedaba sin batería, le envié por WhatsApp la póliza y los comprobantes para que no quedaran dudas", agregó.

El auto fue subido a la grúa y trasladado al Corralón Municipal de San Pedro, donde permaneció hasta hoy lunes. En diálogo con LANOTICIA1.COM, Rivas consideró que la decisión de los inspectores fue "arbitraria y abusiva", y anunció que se presentará con su abogado ante el Juzgado de Faltas para hacer el descargo correspondiente.

Desde la Dirección de Tránsito, en cambio, defendieron el accionar de los inspectores. "Se lo esperó un tiempo prolongado y se labró un acta por faltante de seguro obligatorio al momento del control", indicó el director Armando Caballero. También señaló que Rivas, tras la retención del vehículo, "se dedicó a filmar a los inspectores".

La discusión ahora pasó al ámbito legal, donde el edil buscará demostrar que tenía toda la documentación en orden y que solo necesitaba tiempo para mostrarla. "El inspector actuó de manera prepotente, como si estuviera esperando una excusa para secuestrar el auto", se quejó Rivas. La polémica promete continuar.