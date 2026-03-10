Los festejos del Último Primer Día (UPD) en Necochea, que el municipio había anunciado con un amplio operativo de prevención bajo la consigna de “Estado presente”, terminaron con un grave episodio de violencia, disturbios, uso de pirotecnia y consumo de alcohol entre menores durante la madrugada.

Un joven resultó herido con un arma blanca en medio de los festejos que reunieron a estudiantes secundarios en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con la información policial, el sistema de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre una persona lesionada en el lugar. Al arribar, efectivos policiales junto a personal de Tránsito, Transporte y Defensa Civil encontraron a un joven con una herida punzante en el muslo de la pierna izquierda.

En el lugar se realizaron las primeras curaciones de urgencia hasta la llegada de asistencia médica.

Tras el ataque, el Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Comisaría Tercera inició un rastrillaje en la zona a partir de los testimonios de otros jóvenes que participaban de los festejos.

Minutos después, personal de Tránsito detectó a un sospechoso. El joven fue interceptado alrededor de las 6.30 de la mañana.

Durante el cacheo preventivo, los agentes encontraron una cuchilla de aproximadamente 28 centímetros de largo, con mango de madera envuelto en cinta blanca. El arma fue secuestrada y el individuo quedó aprehendido por infracción al artículo 38 del Decreto Ley 8031/73, que sanciona la portación de armas blancas en la vía pública sin justificación.

Días antes del festejo, el municipio había informado a través de una gacetilla oficial que se desplegaría un amplio operativo para acompañar a los jóvenes durante el UPD.

El dispositivo incluiría personal de Control Urbano, Tránsito, Transporte, Defensa Civil, Prevención, Guardaparques, la Dirección de Educación, la Subdirección de Juventud y la Secretaría de Salud, además del monitoreo a través del Centro Operativo de Monitoreo (COM).

Según el anuncio oficial, el objetivo era “garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes durante toda la jornada festiva” y permitir que los estudiantes vivieran “una noche especial, cuidada y acompañada” en el inicio de su último año de secundaria.

Sin embargo, de acuerdo al medio local nden.com.ar, durante la madrugada se registraron episodios de violencia, disturbios, uso de pirotecnia y consumo de alcohol entre menores, lo que generó preocupación y malestar entre vecinos.