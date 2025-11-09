Por momentos, la ficción y la política argentina parecen compartir guionistas. Esta vez, el crossover llegó de la mano de Patricia Bullrich, que lanzó una convocatoria para formar parte del nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una fuerza especial de la Policía Federal destinada a combatir el crimen organizado. Pero lo que más ruido generó no fue la propuesta, sino la estética elegida para promocionarla: un afiche hecho con inteligencia artificial que la muestra señalando con el dedo, al mejor estilo Tío Sam.

“¿Querés ser detective? Te buscamos para el DFI”, dice el cartel con la ministra en versión ilustrada, fondo con bandera argentina y un degradé celeste y blanco digno de postal digital. El gesto, sin embargo, despertó algo más que vocación policial: las redes sociales se llenaron de memes, comparaciones con el clásico I Want You for U.S. Army y alusiones directas a la serie División Palermo, la comedia de Netflix que parodia la seguridad pública y la burocracia criolla.

Entre los comentarios que más circularon estuvo el del propio Santiago Korovsky, creador y protagonista de la ficción, que recogió el guante con ironía:

“Dejamos de hacer División Palermo porque ya se hace sola”, escribió en X.

La frase se viralizó en minutos y condensó el espíritu general: la línea entre la parodia y la realidad parece haberse borrado. En la serie, una patrulla urbana “inclusiva” se convierte en un fenómeno mediático más por su torpeza que por su eficacia. En el caso real, el Ministerio de Seguridad parece haber hecho su propio casting, solo que con un cartel reclutador de IA y estética vintage.

División Palermo, el éxito de Netflix creado y protagonizado por Santiago Korovsky.

“¿Querés ser detective?”: la carrera que propone el Ministerio de Seguridad

Más allá del revuelo en redes, la convocatoria es real. El Departamento Federal de Investigaciones fue creado este año por decreto y depende directamente de la Policía Federal Argentina. Según la cartera de Seguridad, la iniciativa busca atraer a profesionales universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado y los delitos complejos.

El programa contempla nueve meses de entrenamiento intensivo en investigación criminal, tecnología aplicada y práctica policial. Al finalizar, los egresados ingresarán a la PFA con el rango de Subinspector.

Los interesados pueden consultar los requisitos y formularios en el sitio oficial del Ministerio de Seguridad (argentina.gob.ar/seguridad/pfa). Se exige ser argentino nativo o por opción, contar con título universitario, tener hasta 40 años (con posibles excepciones por experiencia), y superar evaluaciones médicas, psicológicas y físicas.

Según el comunicado oficial, la carrera “abre una nueva etapa dentro de la Policía Federal Argentina, dirigida a jóvenes graduados con perfil técnico, ético y operativo, preparados para intervenir en delitos complejos como narcotráfico, cibercrimen, lavado de dinero y trata de personas”.

Pero más allá de los objetivos institucionales, el lanzamiento se convirtió en un fenómeno viral que reavivó el ingenio del público. En pocas horas, el afiche fue reversionado en clave meme: hubo quien reemplazó a Bullrich por el mismísimo Tío Sam, quien la ubicó en un póster de División Palermo y quien completó la consigna con frases como “¿Querés ser meme? Te buscamos”.

El resultado fue una campaña que trascendió cualquier manual de comunicación política. Lo que pretendía ser una invitación solemne terminó funcionando como espejo de una época donde la realidad y la sátira se retroalimentan sin pausa. En definitiva, la comparación que hizo Korovsky parece cerrar el círculo: si División Palermo nació para parodiar los excesos del marketing institucional, el propio Estado acaba de darle material para una nueva temporada.