Patricia Bullrich
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Bullrich fue al Lollapalooza en San Isidro, se sacó fotos con fans de Rae y en redes le reprocharon que "está de joda"
División Palermo, versión Bullrich: el gobierno lanza una fuerza especial al estilo “Tío Sam” y las redes estallaron
Patricia Bullrich llega a 9 de Julio tras las inundaciones: ¿Qué plan lleva para asistir a los vecinos?
Las bombas de Patricia Bullrich contra Kicillof por el triple crimen y el reclamo a Espert por presuntos nexos narcos
Patricia Bullrich elogió el Presupuesto 2026 de Milei y lo calificó como "el proyecto de un país que quiere crecer"
“¿En qué quedamos?”: Kicillof cruzó al Gobierno por “caranchear” con la inseguridad mientras celebra baja de homicidios
Tras la represión en el Congreso, Patricia Bullrich lanza la Ley Antibarras con penas más duras y foco en los dirigentes
Quién es el hincha de Chacarita y vecino de San Martín que denuncia a Bullrich: perdió un ojo en represión del Congreso
Gran movilización en Remedios de Escalada en apoyo a Grillo, el fotógrafo herido durante la represión en el Congreso
"Tienen que echar a todos": Bullrich le habló al 'Chiqui' Tapia tras la marcha de jubilados y reclama ley 'anti -barras'
Fuerte represión a jubilados e hinchas en el Congreso: corridas, palos, gases y decenas de detenidos
Marcha de hinchas de fútbol en apoyo a jubilados: el Gobierno advirtió que activará un fuerte operativo de seguridad
Kicillof llegó a Bahía Blanca antes de la medianoche y valoró el trabajo conjunto con Nación: "No puedo objetar nada"
Bullrich dice que el pedido de renuncia a Kicillof "es darle solución" a la inseguridad: "Córrase, deje a los que saben"
"Kicillof, concentrate", el mensaje de Patrica Bullrich tras el crimen de dos adolescentes en Florencio Varela
Un intendente refuerza la seguridad vial en las rutas que pasan por su distrito: "Mejor prevenir antes que lamentar"
Bullrich refuerza la seguridad en municipios críticos de la Provincia pero ya hay reproches de algunos intendentes
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