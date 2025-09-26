“El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, señala el parte del SMN por tormentas para este viernes en el este de la Provincia.

Asimismo, el organismo lanzó otro aviso, también de rango amarillo y para el mismo sector, por vientos.

“Hasta el viernes 26 a la tarde, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h”, indica el documento.

A su vez, para el sábado rige un alerta por tormentas para el norte bonaerense. Las condiciones tenderán a mejorar el domingo en toda la Provincia.

