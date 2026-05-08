“El área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, señala el alerta amarillo por viento que alcanza a casi toda la Provincia para este viernes.

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A su vez, el SMN lanzó un alerta naranja para la costa bonaerense por lluvias: “El área será afectada por lluvias persistentes, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.

En distritos como Mar del Plata y Necochea suspendieron las clases para este viernes en el turno mañana por temor a las tormentas.

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El alerta por viento continúa vigente para el día sábado en la Provincia.

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