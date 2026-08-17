La violencia volvió a sacudir a Florencio Varela luego del asesinato de dos jóvenes que fueron baleados desde un automóvil mientras se encontraban en la vereda junto a un amigo, quien permanece internado.

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Las víctimas fueron identificadas como Ariel Macchi y Franco Herrera. La investigación busca determinar las circunstancias del ataque y si los agresores tenían como objetivo un presunto punto de venta de drogas ubicado en la misma cuadra.

El episodio derivó posteriormente en una pueblada que terminó con una vivienda incendiada y una mujer fallecida, además de nuevos hechos de violencia registrados durante el operativo.

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Frente a la situación, el intendente Andrés Watson difundió un mensaje dirigido a los vecinos y aseguró que el Municipio realizará un seguimiento de la investigación.

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“No voy a permitir que esto sea una estadística”

Watson reconoció el clima de “profundo dolor y bronca” que atraviesa al distrito y sostuvo que su responsabilidad como jefe comunal es trabajar para garantizar la seguridad de los habitantes.

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“Como Intendente, no voy a permitir que esto sea una estadística”, afirmó.

El jefe comunal aseguró que ya tomó contacto con autoridades judiciales y fuerzas de seguridad de la provincia para reclamar que el caso avance con rapidez.

“Espero, en lo más profundo de mi ser, que la Justicia esté a la altura y que junto a la Policía lleguen a la verdad”, expresó.

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En ese sentido, anunció que desde el Municipio realizarán un seguimiento activo de la causa y que continuarán reclamando hasta que los responsables sean identificados y condenados.

Watson apuntó al Gobierno nacional por las fronteras

En uno de los tramos más fuertes de su mensaje, el intendente también dirigió un reclamo al Gobierno nacional por el ingreso de drogas al país.

“También le exijo al gobierno federal que asuma la responsabilidad que le compete: el control de nuestras fronteras es una obligación indelegable del Estado Nacional”, sostuvo.

Watson planteó que las fronteras no pueden convertirse en un punto de ingreso de sustancias que luego terminan afectando a los barrios.

“Cuidar la frontera no es un favor, es una obligación”, afirmó.

Ataques a bomberos y a la Guardia Comunal

El intendente también se refirió a los episodios de violencia registrados posteriormente, entre ellos el ataque contra bomberos voluntarios de Florencio Varela y trabajadores de la Guardia Comunal mientras cumplían tareas en el lugar.

Watson reconoció el enojo y la indignación de los vecinos frente a los hechos, aunque pidió evitar nuevas situaciones de violencia.

“Entiendo el enojo y la indignación que producen sucesos de estas características, pero la violencia solo suma tristeza y le hace un favor a quienes se benefician del caos”, señaló.

Según indicó, el Municipio reforzó los operativos de seguridad y dispuso acompañamiento directo para las familias afectadas por la tragedia.

“Cada vecino tiene derecho a vivir en paz”

En el cierre de su mensaje, Watson aseguró que continuará trabajando para recuperar la tranquilidad en el distrito.

“Cada vecino y vecina tiene derecho a vivir en paz, seguro y sin miedo”, sostuvo.

El intendente afirmó además que no dejará de trabajar hasta que la comunidad vuelva a recuperar la tranquilidad, mientras la Justicia intenta esclarecer el doble crimen, el posterior incendio de una vivienda y la muerte de una mujer ocurrida durante la jornada de violencia.