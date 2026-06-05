A ocho meses del crimen, la familia de Myriam Velázquez y Mariana Belén Bustos, las dos mujeres asesinadas en el barrio Thompson de Bahía Blanca en octubre de 2025, reveló cuáles fueron los últimos resultados de una pericia de ADN realizada al principal sospechoso del caso, Maximiliano Velázquez .

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De acuerdo a la información confirmada por la nuera y cuñada de las víctimas al Servicio Informativo de LU2, Velázquez tenía material genético debajo de las uñas . “La causa va avanzando, no hay dudas de que fue él”, afirmó Julieta Benítez.

La mujer precisó que “hay varias cosas que lo definen a él”. El resultado de la pericia refuerza la hipótesis de que al menos una de las víctimas se resistió físicamente al ataque antes de morir.

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Velázquez es primo de Myriam y tío segundo de Mariana. Quedó detenido dos días después de que trascendiera el aberrante femicidio.

La detención de Velázquez se produjo horas después, cuando los vecinos identificaron una moto estacionada frente a la casa de las víctimas durante la tarde del martes 7 de octubre que coincidía con la del imputado. En la escena del crimen, los investigadores hallaron rastros de combustible y puertas forzadas. Finalmente, lo interceptaron en una finca ubicada en una zona rural conocida como Calderón, cerca de la ex ruta nacional N° 3.

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Benítez contó también que el detenido busca obtener la prisión domiciliaria tras alegar que padece problemas de salud. “Queremos que no lo saquen por una diabetes que nunca le interesó. Esto es un femicidio y él tiene una mujer e hijas. Se expone a toda la familia; quién lo va a controlar. Eso nos deja intranquilos”, expresó la esposa del hijo y hermano de las víctimas.