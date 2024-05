Tras una larga y angustiosa batalla legal, el docente de teatro Juan Martín Rosso finalmente resultó absuelto de los cargos de abuso sexual infantil que pesaban en su contra. Este profesor de Tandil, quien pasó más de dos años tras las rejas, regresó ahora al escenario para contar su historia a través de su obra teatral "Escuela bajo sospecha".

El Teatro La Fábrica de Tandil fue testigo anoche de un momento histórico cuando Rosso, en el marco del 23° Mayo Teatral de la ciudad, presentó su biodrama ante una audiencia expectante. La obra, que combina elementos propios del autor y único protagonista con una narrativa que apunta a concientizar sobre las falsas denuncias en la comunidad educativa, generó un impacto profundo en quienes la presenciaron.

En una entrevista previa con El Eco de Tandil, Rosso aprovechó para señalar directamente la actuación del fiscal José Ignacio Calonje y la jueza Stella Maris Aracil en su caso. En ese sentido, no descartó iniciar acciones legales por todo el daño sufrido, sin embargo, destacó que su demanda no se dirigirá contra estas personas en particular, sino contra el Estado mismo. "Eso generaría un precedente importante", subrayó el docente.

La obra de Rosso no solo busca compartir su experiencia personal, sino también abrir un diálogo sobre la delicada problemática de las falsas acusaciones que pueden destruir vidas y reputaciones. A través de canciones murgueras, escritos propios y pasajes en clave de clown, el espectador es invitado a sumergirse en la complejidad de la situación que enfrentó el docente.

"La obra es una de las formas que encuentro para que la gente pueda entender mejor lo que viví", explicó Rosso. Con su testimonio sobre el escenario, este docente busca no solo sanar las heridas causadas por una injusticia, sino también contribuir a un cambio en el sistema que evite que otros pasen por lo mismo en el futuro.