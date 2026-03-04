Docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) resolvieron convocar a un paro total de actividades durante una semana, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, en rechazo a la falta de recomposición salarial y al presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

Ads

Puede interesarte

La medida fue anunciada por la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), que denunció una pérdida del 55 % del poder adquisitivo desde 2023 y cuestionó la propuesta salarial de la administración encabezada por Javier Milei.

Según informaron desde el gremio, la situación de la docencia universitaria se ve agravada por el nuevo proyecto oficial que modifica la Ley de Financiamiento Universitario. “Del 55 % del salario perdido desde 2023, la gestión de Milei ofrece pagar sólo el 12 % y no da garantías de recomposición para 2026”, señalaron.

Ads

Además, advirtieron que la Secretaría de Educación convocó el viernes pasado a la paritaria nacional docente y ofreció un incremento del “0 %”, lo que profundizó el malestar en el sector.

“Más del 30 % de la docencia de la UNMDP cobra la garantía salarial y no tiene aumentos desde hace un año”, remarcaron desde ADUM.

Ads

En el comunicado difundido, el gremio también apuntó contra legisladores nacionales que en años anteriores votaron a favor de la recuperación del presupuesto universitario y que, según denunciaron, hoy acompañan una reforma laboral “regresiva y precarizadora”.

Además, reclamaron una definición de la Justicia Federal en relación al recurso de amparo presentado por 50 universidades nacionales para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras en octubre del año pasado tras el veto presidencial.

La normativa establece fondos específicos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario público, incluyendo partidas para docencia, investigación y extensión, recomposición salarial de docentes y no docentes, infraestructura, becas estudiantiles y financiamiento de colegios preuniversitarios.

Ads

Sin embargo, desde el sector denuncian que el Ejecutivo no está cumpliendo con su implementación y que, en paralelo, impulsa un nuevo proyecto que reduce los fondos destinados a la recomposición salarial.

Posibles nuevas medidas

Además del paro confirmado para la próxima semana, ADUM anticipó que no se descartan nuevas acciones de protesta. Entre las alternativas en análisis figuran paros de una semana por mes, esquemas escalonados (una semana en marzo, dos en abril, tres en mayo) o incluso una huelga por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo.