💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este lunes 8 de junio de 2026
El informal anotó una suba de 10 pesos en el comienzo de la semana, llegando a un pico que no alcanzaba desde febrero. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.412,35 para la compra y $1.464,30 para la venta este 8 de junio, lo que representa una suba de 0,1% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.415 y para la venta $1.465 (suba de 0,34%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, representa una suba de 0,70% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.467,09 lo que representa una suba de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.904,50.
Por último el dólar mayorista está $1.437,50 para la compra y $1.446,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.527,55.
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