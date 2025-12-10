En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.408,26, para la compra y $1.458,59 para la venta este 10 de diciembre, lo que representa una baja de 0,31% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (representa una baja de 0,34%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, representa una suba de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.471,35 lo que representa una suba del 0,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.428 para la compra y $1.437 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.501,96.

Puede interesarte

Ads