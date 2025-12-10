💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 10 de diciembre de 2025
El informal subió por tercera rueda en forma consecutiva. Conocé todas las cotizaciones de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.408,26, para la compra y $1.458,59 para la venta este 10 de diciembre, lo que representa una baja de 0,31% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (representa una baja de 0,34%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, representa una suba de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.471,35 lo que representa una suba del 0,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898.
Por último el dólar mayorista está $1.428 para la compra y $1.437 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.501,96.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión