En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.401,62 para la compra y $1.452,55 para la venta este 12 de junio, lo que representa una baja de 0,07% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.400 y para la venta $1.450 (se mantiene).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, representa una suba de 0,69% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.450,36 lo que representa una suba de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.885.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.419 para la compra y $1.428 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.492,44.

Puede interesarte

Ads