En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.438 para la compra y $1.488,77 para la venta este 2 de enero, lo que representa una suba de 0,79% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (sube 1,01%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.506,21 lo que representa una suba de 1,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.

Por último el dólar mayorista está $1.466 para la compra y $1.475 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.542,29.

