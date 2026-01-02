💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 2 de enero de 2026
En el debut del nuevo esquema de bancas cambiarias, el dólar oficial cotizó al alza. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.438 para la compra y $1.488,77 para la venta este 2 de enero, lo que representa una suba de 0,79% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (sube 1,01%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.506,21 lo que representa una suba de 1,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.
Por último el dólar mayorista está $1.466 para la compra y $1.475 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.542,29.
