En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.401,78, para la compra y $1454,66 para la venta este 7 de noviembre, lo que representa una baja de 1,58% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.395 y para la venta $1.445 (baja 2,03%).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, representa una baja de 1,39% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.454,69 lo que representa una baja de 1,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.878,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.406 para la compra y $1.415 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.471,92.

Ads