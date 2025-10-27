En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.356,63, para la compra y $1.424,95 para la venta este 27 de octubre, lo que representa una baja de 6,10% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (baja 3,63%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, representa una baja de 3,93% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,79 lo que representa una baja de 7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898.

Por último el dólar mayorista está $1.426 para la compra y $1.435 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.459,26.

