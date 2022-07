El radical Mario Negri fue uno de los dirigentes de la oposición que salieron a cruzar al Gobierno: "El populismo cuando no tiene recursos avanza sin escrúpulos contra la clase media. El Gobierno creó el impuesto PAIS (al dólar turista) ni bien asumió para enfrentar la ‘emergencia’. Pero multiplicó esa emergencia exponencialmente y ahora decide subir el impuesto. Son Insaciables", sentenció.

Por su parte, la titular del PRO Patricia Bullrich lanzó: "Presidente: miles de argentinos ahorran durante años para viajar -tal vez por única vez en su vida- al exterior. ¡Basta de gastos inútiles! ¡Basta de impuestos!".

En tanto, el economista Martín Tetaz indicó que la iniciativa se trata de "otra devaluación fiscal del dólar solidario". Y añadió: "Agregan otro 10% a la percepción a cuenta de ganancias para compras y turismo en el exterior. Ahora hay que pagar un crocante 45%, además del 30% del impuesto país",

Asimismo, el Diputado Libertario Javier Milei criticó: "Batakis dijo que se sentía cómoda con el tipo de cambio. Y ahora te aplican un nuevo garrotazo".

"Además es una forma de obligarte a aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. La casta vs tu libertad, la casta vs tu propiedad, la casta vs tu futuro", ahondó desde su cuenta de Twitter.