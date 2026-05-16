Damián Irungaray, de 41 años y oriundo de Bartolomé Bavio, murió este sábado tras ser atropellado en la autopista Perito Moreno mientras revisaba la camioneta en la que viajaba junto a su hijo Álvaro, de 19 años. Ambos se dirigían a Campo de Mayo para participar de un torneo de pato cuando ocurrió la tragedia.

Ads

Según informaron fuentes policiales, la Toyota Hilux blanca en la que viajaban sufrió un desperfecto mecánico a la altura del peaje Parque Avellaneda. Damián se detuvo sobre la banquina y descendió junto a su hijo para revisar el vehículo, que trasladaba un tráiler con cuatro caballos y equipos de cencerros.

Puede interesarte

En ese momento, una Ford EcoSport blanca los embistió violentamente y escapó del lugar por la avenida General Paz en dirección a la provincia de Buenos Aires.

Ads

Cuando llegaron los servicios de emergencia, Damián estaba en paro cardiorrespiratorio. Personal del SAME intentó reanimarlo, pero murió en el lugar. Su hijo Álvaro fue trasladado al Hospital Piñero con politraumatismos y permanece internado, aunque fuera de peligro.

Irungaray era una figura reconocida dentro del ambiente criollo bonaerense. Se destacaba como tropillero, montador y jugador de pato en el club La Carreta, disciplina tradicional en la que también participaba su hijo.

Ads

La familia había partido desde Bartolomé Bavio para participar del Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército, que se desarrollaba en Campo de Mayo. Tras conocerse la noticia, la organización suspendió el evento “por razones de fuerza mayor” y expresó sus condolencias a la familia.

También el club Barrancas del Salado, donde juega Álvaro, difundió un mensaje de apoyo: “Acompañamos de corazón a Álvaro Irungaray y a toda su familia en este triste momento”.

Horas después del hecho, la Policía logró identificar al conductor que se fugó gracias al análisis de cámaras de seguridad. La Ford EcoSport fue hallada y secuestrada en Villa Celina. Según trascendió, el abogado del acusado aseguró que el hombre se presentará ante la Justicia en las próximas horas.