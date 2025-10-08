El director técnico de Boca falleció a los 69 años este miércoles, cerca de las 19, en la internación domiciliaria que cursaba en su casa de la Capital Federal.

Su estado de salud había desmejorado en los últimos tiempos por el avance de un cáncer que le habían diagnosticado en 2017. La última aparición pública de Russo fue el 23 de septiembre, durante una práctica del plantel en Boca Predio.

Además, sufrió una serie de internaciones que empezaron a principios de septiembre, por lo que le había costado dirigir con regularidad y empezó a ausentarse.

Russo nació en Valentín Alsina, Lanús, el 9 de abril de 1956, fue volante central que hizo toda su carrera en Primera División con la camiseta de Estudiantes de La Plata. Allí ganó dos títulos locales, el Metropolitano 1982 y el Nacional '83.

También vistió la camiseta de la Selección Argentina de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Participó en 17 oportunidades.

Tras su retiro, empezó a dirigir a Lanús -lo ascendió en el '92- y también subió a Estudiantes (1995). Luego pasó por Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca de España, Colón, Los Andes y Monarcas Morelia hasta el salto a Vélez. Su primer logro en Primera fue el Clausura 2005 con el Fortín y en 2007 levantó la última Copa Libertadores de Boca. Pasó también por San Lorenzo y Racing antes de recuperar la categoría con el Canalla (2013).

En Millonarios (Colombia) fue bicampeón en 2017, dirigió a Alianza Lima y Cerro Porteño hasta su segunda etapa en el Xeneize. Su último título llegó con Rosario Central, a fines de 2023.

Los mensajes de los clubes y la AFA

⚫ Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento… pic.twitter.com/KmSQ27VxEZ — Club Lanús (@clublanus) October 8, 2025

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025