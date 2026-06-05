La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en el mundo de la música. Uno de los mensajes más sentidos llegó de parte de su histórico compañero de ruta, Eduardo 'Skay' Beilinson, quien lo despidió con emotivas palabras en redes sociales.

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“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre”, escribió el músico platense al conocerse la noticia del fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Además, Skay anunció la suspensión del recital que tenía previsto realizar este sábado junto a su banda. “Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, expresó en el mismo mensaje.

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La muerte de Carlos Alberto 'Indio' Solari se conoció durante la mañana de este viernes. El cantante tenía 77 años y padecía Parkinson desde hacía varios años. Según trascendió, fue hallado sin vida en su vivienda de Parque Leloir, en el oeste del conurbano bonaerense.

Una historia que marcó al rock argentino

Skay y el Indio compartieron más de dos décadas de música y escenarios. Junto a Semilla Bucciarelli, Walter Sidotti y Sergio Dawi dieron forma a una de las bandas más influyentes de la historia del rock nacional.

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Nacida en la ciudad de La Plata en 1976, la banda construyó una mística única y dejó clásicos como "Ji Ji Ji", "Un poco de amor francés" y "La bestia pop", canciones que se transformaron en himnos para varias generaciones.

La última presentación pública de Los Redondos fue en octubre de 2001. Poco después, diferencias personales y artísticas terminaron provocando la separación definitiva del grupo.

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En 2002, Skay inició su carrera solista, mientras que dos años más tarde el Indio puso en marcha su proyecto Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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Aunque con el paso del tiempo ambos siguieron caminos distintos, la figura del Indio quedó inevitablemente ligada a la de Skay. Por eso, el mensaje del guitarrista tuvo un fuerte impacto entre los seguidores de Los Redondos, que este viernes despidieron con tristeza a una de las máximas leyendas de la música argentina.