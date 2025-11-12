El medio Noticias Merlo confirmó este martes el fallecimiento de Mariana Ramunni, su directora y redactora. En un comunicado difundido por el portal, se la recordó como una profesional comprometida con la verdad y la información local.

“Como editora responsable, Mariana estableció la verdad de las noticias en este medio de comunicación merlense. Con mucha consternación y tristeza, quienes formamos parte del equipo de NM despedimos a ‘Nanu’, gran compañera de trabajo y militante”, expresaron desde la redacción.

En las redes sociales, el impacto fue inmediato. Vecinos, colegas y referentes políticos se sumaron al dolor con mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria.

“Una compañera terriblemente inteligente, preparada, formada políticamente, con una gran convicción, totalmente leal a sus pensamientos. Decías la verdad pese a quien le pese”, escribió una lectora en la página de Facebook del medio.

Otros usuarios recordaron momentos compartidos con afecto y tristeza: “Que brille para ella la luz que no tiene fin”, “QEPD Mariana, qué noticia horrible”, “Una gran pérdida para Merlo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en las redes.

La noticia generó consternación en el ámbito local, donde Ramunni era reconocida por su labor periodística, su compromiso social y su militancia.

