La secretaria de Salud de Tapalqué María del Carmen Ruiz falleció a causa de covid-19 este viernes en el Hospital Pintos del partido de Azul donde estaba internada desde fines de septiembre. Además era donde trabajaba y fue directora.

"La Municipalidad de Azul informa a la comunidad que en el día de hoy falleció la Dra. María del Carmen Ruiz, quien desde hace unos días estaba internada por COVID-19", señaló el municipio de Azul en un comunicado.

Y agregó: "Desde la comuna, se expresa el más hondo pesar por el fallecimiento de la médica que fue una luchadora incansable por la salud pública y un ejemplo de compromiso profesional.

Recordando su paso por la gestión pública y su actuación en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, tanto como directora como parte activa y distintiva de su plantel médico, la Municipalidad de Azul expresa sus más profundas condolencias a familiares y amigos".

A la izquierda, junto a Gustavo Cocconi cuando se detectó el primer caso de Covid-19 en agosto en Tapalqué.

Su hija, Marina, reveló la gravedad del estado de salud de la funcionaria ayer jueves en un mensaje por redes: "Mamá ESTÁ. ESTÁ mamá está acá. Esta complicada si, es verdad, pero está, y esta aferrada a la vida. Esta abrazada a la vida. Transita un covid. Un virus de mierda, un virus que complica, un virus de los que muchos aún se cagan de risa".

Y continuó: "Pero María Del Carmen Está!!! y va a estar porque es tanto el caudal de amor que le tironean del ambo para que ni se le ocurra irse a ningún lado. La esta peleando. Y como le está dando batalla, no se dan una idea! Ella dijo una vez "esto es una guerra y no conocemos al enemigo", esta en plena guerra, y todo el amor, toda la buena energía, todas las plegarias, todo es bien recibido. Mi vieja va a salir. No es un deseo, es un decreto".

"Solo lleva tiempo. Necesita tiempo. Y al amor de sus compañeros que la cuidan como a su propia madre Gracias a todxs. Y como familia si nos quieren ayudar manden buena energía que nos llega. Gracias. Gracias. Gracias", concluyó.

Por otra parte, Ruiz fue una de las firmantes el 15 de septiembre pasado donde médicos que forman parte de la terapia intensiva del hospital Pintos en "repudio al comportamiento de la sociedad en esta pandemia"

"COMUNICADO DE LOS MÉDICOS TERAPISTAS DE AZUL: Los médicos que formamos parte de la terapia intensiva del hospital Pintos (6 en total) y que atendemos pacientes covid queremos manifestar a la comunidad el total repudio al comportamiento de la sociedad en esta pandemia que nos toca atravesar.

Sociedad que no logra entender (sin incluir a los que responsablemente asumen sus acciones con total criterio) cuales son los alcances, la gravedad y las consecuencias de lo que está sucediendo. Creen que es fácil ponerse overoles y camisolines hidrorepelentes, 3 pares de guantes, 2 cofias, 2 pares de botas, antiparras, micas, si todo eso para poder atender a los pacientes en terapia con respirador para poder salir y no contagiarnos!! Porque sabemos que somos muy pocos, porque no nos podemos enfermar, porque te tenemos que esperar a vos si te complicas y al resto de tu familia si no es solo una gripecita más, ni un leve dolor de garganta o una pérdida de olfato por unos días. Porque eso se escucha en la calle:¡ es un resfrío y pasa!

Pero antes de que pase te asustaste, llamaste al 107, exigís atención urgente y querés que te hisopen ya, o no es así? O tampoco notaron que los médicos de la guardia externa están a las corridas, tapando mil huecos a la vez? Y que el grupo que ve pacientes covid en aislamiento hace malabares buscando plasma y todo lo demás para que tengas la mejor atención? Y si....es nuestra responsabilidad y nuestra profesión, pero solos no podemos, esto se nos va a escapar de las manos si en nuestra ciudad no se toman las cosas como se deben. También es nuestro deber darle atención a un montón de pacientes que tienen otras patologías y están pasando a segundo plano, por lo menos por todos ellos hagan las cosas bien así no siguen aumentando los casos de esta manera!

La mortalidad de los pacientes que ingresan a terapia intensiva por covid es altísima! Ni tratemos de contar los gastos que se generan, que podrían estar destinados a mejoras en salud.

Ya vamos a volver a recuperar lo que hemos perdido, pero ahora no es momento para que se descuiden. Una protesta con movilización masiva, un traje de promoción, una fiesta, o lo que sea que no permita que te cuides lo podremos hacer más adelante. Ayúdanos!

Dra. Serena Kolman, Dra. Andrea Añorga, Dra. Sofìa Nasello, Dr. Mariano Donelli, Dra. María del Carmen Ruiz, Dra. Natalia Euclides."