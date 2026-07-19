Un efectivo de la Policía Bonaerense fue asesinado este sábado tras ser baleado durante un operativo preventivo en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero. El atacante escapó y permanece prófugo.

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La víctima fue identificada como Alan Fabián Molina, de 30 años, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación VII (FBA). El oficial realizaba un recorrido a pie junto a otros efectivos cuando fue atacado en inmediaciones del Nudo 1 de Ciudadela.

Según informó TN, el hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana, cuando los efectivos intentaron identificar a varias personas en la zona. En ese momento, uno de los civiles habría disparado contra los policías y luego escapó.

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Molina recibió impactos de bala en la zona axilar derecha y en la cintura, sectores que no estaban cubiertos por el chaleco antibalas reglamentario. Sus compañeros lo trasladaron de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó inconsciente y falleció poco después. Los médicos confirmaron su muerte cerca de las 10.15.

El oficial había ingresado a la Policía Bonaerense en febrero de este año y formaba parte de la Fuerza Barrial de Aproximación, un cuerpo destinado a tareas de prevención y proximidad en zonas consideradas de alta conflictividad.

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Molina era oriundo de Tres Arroyos y había sido destinado a cumplir funciones en el Conurbano bonaerense, a unos 300 kilómetros de su ciudad de origen. Según informó el medio local Vía Tres Arroyos, el joven efectivo recientemente se había convertido en padre y su fallecimiento generó una profunda conmoción entre familiares, allegados y vecinos.

La Municipalidad de Tres Arroyos informó que decretará duelo municipal el lunes 20 de julio por el fallecimiento del oficial, en señal de acompañamiento a su familia, seres queridos y a toda la fuerza policial.

Durante esa jornada, las banderas nacional, provincial y municipal permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos municipales como muestra de respeto por el efectivo fallecido en cumplimiento del deber.

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Críticas por el destino de policías recién egresados

El crimen de Molina también abrió un debate político sobre la asignación de destinos dentro de la Policía Bonaerense, especialmente en el caso de agentes jóvenes que son enviados a zonas de alta conflictividad.

El diputado provincial Maximiliano Bondarenko cuestionó el destino del efectivo y planteó interrogantes sobre la decisión de enviar a policías con pocos meses de experiencia a lugares considerados de riesgo.

"¿En qué cabeza cabe destinar a un policía con apenas unos meses de experiencia a uno de los barrios más peligrosos de la provincia?", expresó el legislador en sus redes sociales.

Un joven de apenas 30 años, recibido en febrero, fue asesinado en Fuerte Apache mientras cumplía servicio.



La pregunta es simple: ¿en qué cabeza cabe enviar a un efectivo con apenas meses en la fuerza a patrullar uno de los barrios más peligrosos de la provincia?

¿En que cabeza… — Maximiliano Bondarenko (@bondarenko_maxi) July 19, 2026

Bondarenko reclamó "capacitación, organización y un verdadero plan de seguridad" y apuntó contra la conducción provincial al pedir respuestas al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Seguridad Javier Alonso.

Tras el ataque, trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría 6° de Ciudadela Norte, del Grupo Táctico Operativo (GTO) y personal de Policía Científica. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial San Martín, que busca reconstruir cómo ocurrió el ataque e identificar al responsable.

Hasta el momento no hay personas detenidas. Los investigadores continúan con las tareas para localizar al autor de los disparos y avanzar en el esclarecimiento del crimen.