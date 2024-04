Una pareja sufrió un accidente hace dos semanas en el kilómetro 118 de la ruta 205 mientras circulaban en dirección Lobos-Roque Pérez.

Chocaron de frente contra otro vehículo luego de que un camión que transportaba maíz perdiera su carga sobre la calzada.

Tras el siniestro, el auto comenzó a incendiarse y algunos vecinos ayudaron a que bajaran. En tanto, su mascota salió corriendo del susto y lo buscan desesperadamente.

“Nuestro perrito estaba en el auto en el momento del choque y se escapó. Realmente encontrarlo es lo único que podría aliviar nuestro dolor y este momento horrible que estamos atravesando”, comentó Luca Lencina a través de sus redes.

Según explicaron Puppy fue visto por última vez el Domingo 7 de abril “supuestamente cruzando la ruta 205 a la altura de Silos Regueira, Lobos (cerca del accidente)”.

“Otro dato no confirmado fue que lo vieron en la ruta 205 cerca de Cañuelas (no sabemos si esto es posible ya que debería haber cruzado dos arroyos y la ciudad de Lobos) de todas formas no descartamos nada. Fue visto varias veces la primer semana cerca del lugar del accidente y dentro de Silos Regueira, también fue visto en algunas estancias cercanas. No se deja agarrar y cuando lo llaman sale corriendo”, indicaron.

Además solicitaron que si lo ven por favor se comuniquen al 1127583585 o al 1131014539. “No le grites ni le chifles, solo avisanos e intenta no perderlo de vista”, acotaron.

“Confiamos que aparecerá muy pronto, realmente estamos muy agradecidos con todos los que nos vienen dando una mano, tanto en el lugar como compartiendo en las redes. De la misma manera lo estaremos con quien pueda localizarlo y por supuesto será recompensado”, finalizaron.