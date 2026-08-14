La situación crediticia de las familias bonaerenses presenta importantes diferencias según el municipio, la edad y el género de los deudores. Un relevamiento privado trazó un mapa de la deuda en la provincia de Buenos Aires y permitió identificar los distritos donde una mayor proporción de personas tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.

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El “Mapa de la Deuda”, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) junto con la Fundación Friedrich Ebert (FES) a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central, permite conocer la situación crediticia de las familias en distintos puntos del país.

A nivel provincial, la tasa de morosidad alcanza el 20,17%. La deuda en mora llega a $6,49 billones y la cantidad de deudores morosos asciende a 1,84 millones de personas.

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Los municipios bonaerenses con mayor nivel de mora

El ranking muestra una concentración de los mayores niveles de morosidad en el Conurbano bonaerense.

José C. Paz encabeza el listado, con una tasa de mora del 32,86%. En segundo lugar aparece Presidente Perón, con 32,73%, mientras que Florencio Varela completa el podio, con 32,48%.

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Los diez municipios con mayor nivel de mora son:

José C. Paz: 32,86% Presidente Perón: 32,73% Florencio Varela: 32,48% Malvinas Argentinas: 31,34% San Vicente: 29,92% Ezeiza: 29,63% Moreno: 29,39% Merlo: 28,56% Esteban Echeverría: 27,34% Berazategui: 26,45%

Los tres primeros son los únicos que superan el 32% de morosidad, mientras que los diez distritos del ranking se encuentran por encima del promedio provincial del 20,17%.

Los jóvenes concentran los mayores niveles de mora

El relevamiento también permite observar diferencias según la edad de los deudores.

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El grupo de hasta 25 años presenta los mayores niveles de morosidad. En José C. Paz, por ejemplo, la tasa de mora llega al 46,17% en ese segmento, con 5.997 personas en esa situación.

Le sigue el grupo de 26 a 35 años, con una tasa del 42,40% y 14.171 deudores, el segmento con mayor cantidad absoluta de personas en mora dentro del municipio.

A partir de los 36 años, la proporción comienza a descender: alcanza el 34,76% entre los 36 y 45 años, baja al 28,56% entre los 46 y 55, al 24,96% entre los 56 y 65, al 19,14% entre los 66 y 75 y llega al 12,86% entre los mayores de 75 años.

La tendencia también aparece al analizar hombres y mujeres por separado. Entre los hombres de hasta 25 años, la mora alcanza el 47,62%, mientras que entre las mujeres del mismo grupo llega al 44,04%.

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Endeudarse para cubrir alimentos, vivienda y salud

El mapa de la morosidad bancaria muestra dónde se concentran los mayores niveles de incumplimiento, pero otro informe permite observar para qué se endeudan las familias bonaerenses.

El estudio “Hablemos de deudas: desigualdades, informalidad y género”, elaborado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, reunió 1.408 respuestas en 97 partidos y analizó las formas de financiamiento utilizadas por los hogares durante los últimos doce meses.

Según el informe, el 56,6% de los hogares acudió a un préstamo durante ese período y, de ese universo, el 73,5% todavía no había logrado saldarlo.

El destino de esos créditos muestra el peso que tienen los gastos básicos. El 56,9% pidió dinero para comprar alimentos, mientras que el 30% lo hizo para sostener la vivienda, el 29,5% para pagar servicios básicos y el 28,5% para afrontar gastos de salud.

Además, el 51,9% de los hogares consultados recurrió a mecanismos de financiamiento no bancarios o informales, ya sea de manera exclusiva o combinando distintas alternativas.

La situación tiene un fuerte impacto sobre los ingresos: cuatro de cada diez hogares endeudados destinan más de la mitad de sus entradas de dinero al pago de cuotas. A su vez, el 84,1% de los encuestados señaló que esta situación de endeudamiento se mantiene desde hace más de seis meses.

La deuda golpea más a los hogares sostenidos por mujeres

El informe también expone diferencias vinculadas al género y las tareas de cuidado.

La toma de crédito alcanza al 72% de las familias nucleares con hijos o hijas sostenidas por mujeres y al 64,4% de los hogares monomarentales.

Entre estos últimos, el 82,1% mantiene deudas activas, mientras que el 59,2% recurrió a prestamistas o circuitos informales para afrontar sus obligaciones.

El problema también aparece relacionado con la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Según otro relevamiento de la Defensoría bonaerense citado en el informe, el 44% de las mujeres encuestadas depende del dinero prestado para completar sus ingresos mensuales, y la modalidad más frecuente es recurrir a un prestamista informal.

Más deuda en los hogares con tareas de cuidado

La presencia de personas que requieren asistencia también aparece asociada a mayores niveles de endeudamiento.

En los hogares con niños, niñas, adolescentes y personas mayores a cargo, la toma de crédito llega al 82,6%, mientras que entre las familias sin tareas de cuidado alcanza al 53,5%.

El impacto no es solamente económico. El 75% de los hogares endeudados manifestó que la situación tuvo consecuencias negativas en su vida cotidiana, con referencias a estrés, angustia y deterioro de la salud mental.

El informe también recoge estrategias utilizadas por las familias para afrontar la situación, entre ellas saltear comidas, extender las jornadas laborales o suspender tratamientos médicos para destinar esos recursos al pago de las deudas.

Los datos de ambos relevamientos muestran distintas dimensiones de un mismo fenómeno. Mientras el Mapa de la Deuda permite identificar los municipios bonaerenses donde se concentra la mayor tasa de morosidad, el estudio de la Defensoría del Pueblo bonaerense muestra qué hay detrás de buena parte de ese endeudamiento: familias que recurren al crédito para afrontar alimentos, vivienda, servicios y salud.