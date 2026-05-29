“Este encuentro demuestra que el PRO sigue teniendo equipo, experiencia y gestión”, dijo el legislador y ex Intendente de Junín Pablo Petrecca, y añadió que que "hoy el PRO representa el próximo paso que necesita el país y especialmente la provincia de Buenos Aires".

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El cónclave amarillo se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una jornada de trabajo orientada a fortalecer la articulación política y parlamentaria entre los distintos distritos del país y consolidar una agenda federal común.

“Sabemos que los problemas no se resuelven con discursos vacíos, sino con decisión, planificación y dirigentes preparados para transformar la realidad, porque donde gobierna el PRO, la gente vive mejor y eso es lo que nos permite avanzar en el próximo paso que necesita el país y especialmente la provincia de Buenos Aires”, destacó Petrecca en el marco del encuentro.



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