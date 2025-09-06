Las elecciones legislativas bonaerenses se realizarán este domingo 7 de septiembre, en una fecha separada del calendario nacional. En esta ocasión se renovarán 23 bancas de senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. A nivel distrital, también se definirán concejales y consejeros escolares.

Ads

La votación se llevará a cabo entre las 8:00 y las 18:00. Según los datos oficiales, hay 14,3 millones de ciudadanos habilitados para emitir su voto en la provincia de Buenos Aires.

¿Dónde voto? Fuente: Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Ads

Cómo consultar el padrón electoral

Los electores pueden verificar con antelación dónde votan a través del sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense. Para acceder al padrón se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Escribir el número de DNI. Indicar el género que figura en el documento. Completar el código de seguridad.

La consulta anticipada es clave para evitar demoras o inconvenientes en la jornada electoral. El voto es secreto, personal, universal y obligatorio, según lo establece la Ley Electoral provincial N.º 5.109 y la Constitución bonaerense.

Ads

Peso electoral por sección – PBA Junta Electoral PBA Peso electoral por sección y cargos a elegir Datos para elecciones provinciales Fuente: Junta Electoral PBA Sección Cargos provinciales en juego Fuerzas que compiten Total electores 1° 8 senadores 15 5.131.861 2° 11 diputados 15 661.721 3° 18 diputados 16 5.101.177 4° 7 senadores 16 547.677 5° 5 senadores 15 1.336.787 6° 11 diputados 15 672.483 7° 3 senadores 14 285.047 8° 6 diputados 16 639.839 Fuente: Junta Electoral PBA · Widget de LaNoticia1

Padrón por secciones electorales

Primera Sección : 5.131.861 electores (36% del total).

: 5.131.861 electores (36% del total). Segunda Sección : 661.721 electores (5%).

: 661.721 electores (5%). Tercera Sección : 5.101.177 electores (35%).

: 5.101.177 electores (35%). Cuarta Sección : 547.677 electores (4%).

: 547.677 electores (4%). Quinta Sección : 1.336.787 electores (9%).

: 1.336.787 electores (9%). Sexta Sección : 672.483 electores (5%).

: 672.483 electores (5%). Séptima Sección : 285.047 electores (2%).

: 285.047 electores (2%). Octava Sección: 639.839 electores (4%).