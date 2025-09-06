Dónde voto en la Provincia de Buenos Aires: cómo consultar el padrón para las elecciones bonaerenses 2025
Este domingo 7 de septiembre más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para elegir senadores, diputados, concejales y consejeros escolares.
Las elecciones legislativas bonaerenses se realizarán este domingo 7 de septiembre, en una fecha separada del calendario nacional. En esta ocasión se renovarán 23 bancas de senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. A nivel distrital, también se definirán concejales y consejeros escolares.
La votación se llevará a cabo entre las 8:00 y las 18:00. Según los datos oficiales, hay 14,3 millones de ciudadanos habilitados para emitir su voto en la provincia de Buenos Aires.
Cómo consultar el padrón electoral
Los electores pueden verificar con antelación dónde votan a través del sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense. Para acceder al padrón se deben seguir estos pasos:
- Ingresar al portal oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
- Escribir el número de DNI.
- Indicar el género que figura en el documento.
- Completar el código de seguridad.
La consulta anticipada es clave para evitar demoras o inconvenientes en la jornada electoral. El voto es secreto, personal, universal y obligatorio, según lo establece la Ley Electoral provincial N.º 5.109 y la Constitución bonaerense.
Padrón por secciones electorales
- Primera Sección: 5.131.861 electores (36% del total).
- Segunda Sección: 661.721 electores (5%).
- Tercera Sección: 5.101.177 electores (35%).
- Cuarta Sección: 547.677 electores (4%).
- Quinta Sección: 1.336.787 electores (9%).
- Sexta Sección: 672.483 electores (5%).
- Séptima Sección: 285.047 electores (2%).
- Octava Sección: 639.839 electores (4%).
