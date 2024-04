Luego de que la Unión de Transporte Automotor (UTA) anunciara que se levanta el paro a partir de la medianoche de este viernes, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio se refirió a la reunión entre los gremialistas y la cartera de Trabajo de Nación y afirmó: “Cosa rara lo que sucedió, no, porque en realidad quien tendría que haber estado ahí es Economía, que es quien tiene la llave para destrabar el conflicto”.

“Trabajo solo trató de tender la mesa para llegar a un acuerdo, y lo que en definitiva hubo fue una decisión por parte de los trabajadores de mantener la paz social y abrir una nueva instancia hasta el 25, para ver si el Gobierno Nacional a través de Economía y de Transporte modifica esta situación”, manifestó en diálogo con Radio Con Vos.

En esa línea reafirmó: “Es muy extraño, porque los convoca pero no decreta la conciliación obligatoria”, y agregó: “Pero me parece que acá también hay una discrepancia de cómo abordar el problema dentro del mismo gobierno, que una parte decidió correrse del tema y dejar que siga escalando, y otra parte intentó lo contrario mediante la secretaría de Trabajo”.

“Me parece que lo que se está buscando es administrar los conflictos, poner trabajadores contra trabajadores, porque al gobierno le queda cómodo discutir con los gremios ”analizó y contó: "Yo hoy hablé un par de veces con la gente de la UTA y realmente estaban sorprendidos por la falta de importancia que le daba al conflicto la gente fundamentalmente del ministerio de Economía”.

En ese marco apuntó contra el Gobierno Nacional y señaló que “en el medio del conflicto sale la secretaría de Transporte y lo único que hace es amenazar a las empresas con la quita de la concesión, cuando jurídicamente el conflicto no era un lock out patronal, sino era un tema con los gremios, me parece todo traído de los pelos y es como que cada uno habla su propio idioma”.

También disparó contra los empresarios del transporte y aseguró que “realmente vi un sindicato muy maduro que sabiendo que lo querían utilizar para el conflicto, porque también los empresarios lo utilizaron para presionar al gobierno por más fondos, creo que tuvieron la madurez suficiente como para tomarse este impase y poder encontrar una solución.

En cuanto a cómo se puede destrabar el conflicto de cara al próximo 25 de abril, fecha límite acordada para que se paguen las diferencias salariales adeudadas, ironizó: “La verdad no hace falta contratar a un físico cuántico ni nada para decir que los fondos tienen que llegar, o por mayor tarifa o por más subsidios, o un mix de ambas”.

“Lo que sí está faltando dentro de la estructura de costos es actualizar el costo salarial de la misma manera que se actualizó el del combustible y el valor del dólar”, continuó al tiempo que vaticinó: “La verdad que hoy había muchos rumores, yo la verdad no me quiero guiar por rumores, pero pasada ya la encuesta y la medición del próximo IPC, me parece que van a liberar totalmente la tarifa. El que pueda pagar la paga y el que no caminará”.

“Realmente es muy difícil adivinar, porque en este caso estamos adivinando o juntando trascendidos porque el Gobierno no habla y no es que el secretario Mogetta (Franco) juega al misterio, él tampoco se entera, pero evidentemente algo de eso está empeorando, de hecho la idea primigenia del Gobierno era a principio de mes llevar la tarifa a 430 y después la suspendieron”, concluyó.