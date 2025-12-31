La Justicia de La Plata investiga una serie de denuncias por abusos sexuales reiterados que se habrían extendido durante casi una década y que tienen como protagonistas a dos empleados del Senado bonaerense, una mujer y un hombre, quienes fueron detenidos.

Ambos fueron imputados por delitos contra la integridad sexual cometidos en un contexto de manipulación, amenazas y ejercicio de poder, tanto en el plano personal como político.

La causa sumó testimonios coincidentes de distintas denunciantes y derivó finalmente en órdenes de detención, allanamientos y secuestro de material probatorio, dispuestas a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 4.

Según informó EL DIA a partir de fuentes judiciales y voceros, los hechos investigados se remontan al menos a 2015 y describen un patrón de abusos sexuales con acceso carnal, violencia psicológica y sometimiento prolongado, en algunos casos, hasta 2023. Las víctimas -cuyas identidades se preservan- relataron ante la Justicia haber sido sometidas en un contexto de asimetría de poder, amenazas y manipulación emocional.

Uno de los ejes centrales de la causa es la utilización de espacios políticos, vínculos laborales y promesas de crecimiento dentro de la militancia como mecanismo de acercamiento y control. En ese marco, la fiscalía investiga el funcionamiento de una presunta estructura denominada “La Orden de la Luz”, que, según los testimonios incorporados, operaba con una lógica sectaria.

Según surge de las actuaciones, uno de ellos se presentaba como un líder espiritual con supuestos "poderes especiales", mientras que la otra cumplía un rol de guía o facilitadora, reforzando el sometimiento de las víctimas. Siempre según fuentes judiciales, esta dinámica habría sido utilizada para justificar los abusos, anular la voluntad de las denunciantes y sostener un vínculo coercitivo prolongado en el tiempo.

Los hechos investigados incluyen accesos carnales sin consentimiento, amenazas con

armas blancas, episodios de intimidación, control de la vida personal y sexual de las

víctimas, y una progresión en la gravedad de las conductas denunciadas. Parte de los abusos, además, habrían ocurrido en inmuebles vinculados a los imputados y en ámbitos

relacionados con su actividad política y laboral.

Tras las detenciones concretadas en la noche del 29 de diciembre, ambos imputados fueron trasladados para ser indagados. Sin embargo, se negaron a declarar.