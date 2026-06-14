Lo que empezó como una idea entre amigos terminó convirtiéndose en una historia impensada. Leandro y Francisco, dos emprendedores de Mar del Plata, desarrollaron un protector para prevenir lesiones en los dedos de los arqueros y, pocos meses después de lanzar el producto, recibieron un llamado que jamás imaginaron: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quería utilizarlo para Emiliano "Dibu" Martínez y el resto de los arqueros de la Selección Argentina.

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"Nuestro producto está pensado para prevenir la lesión de hiperextensión, que es cuando el dedo se va para atrás o para los costados de manera antinatural después de un golpe", explicó uno de los creadores.

La historia tomó un giro inesperado poco después de que el invento comenzara a difundirse. "¿Viste que el Dibu se rompió el dedo? Como recién habíamos salido al mercado, le dije en chiste a mi socio: '¿Te imaginás que nos llaman de la AFA?'", recordó.

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Lo que parecía una broma terminó haciéndose realidad. Mientras tomaba un café con su padre, comenzó a recibir mensajes y llamadas de un número desconocido. Del otro lado estaba Marcelo Asterbat, director de Compras de la AFA.

"Al principio pensé que era una joda. Pero me llamó y me dijo: 'Soy Marcelo Asterbat, me pidieron tu producto, es para el arquero de la Selección'. Casi me quedo sin aire. Me emocioné muchísimo", contó.

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Inmediatamente salió corriendo hacia el taller donde trabaja con su socio para darle la noticia. "Entré medio emocionado y cuando me preguntó qué pasaba le dije: 'Nos llamó la AFA'. No lo podía creer".

Sin embargo, todavía quedaba una duda importante: si los médicos de la Selección considerarían que el producto era apto para ser utilizado por los futbolistas.

"Tuvieron que evaluarlo. Nos presentamos ante los médicos, hicimos distintos grosores para que fuera más resistente y finalmente nos dijeron que servía. Ahí recién nos relajamos", relató.

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Los emprendedores decidieron entregar los protectores sin costo. "Les dijimos que era gratis. Para nosotros era un honor poder ayudar a nuestra Selección".

Así, gracias a un invento nacido en Mar del Plata y a una publicación que llegó a las personas indicadas, Leandro y Francisco pasaron de soñar con que la AFA conociera su trabajo a ver su producto en manos del Dibu Martínez y de los arqueros del seleccionado argentino.