La Liga Bonaerense de Videojuegos, realizada en Luján, y la Fiesta de la Espuma 2026, desarrollada en Ranchos, quedaron en el centro de una discusión luego de una publicación del portal Realpolitik, que difundió documentación sobre contrataciones vinculadas a ambas actividades organizadas por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, organismo conducido por Florencia Saintout.

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Según ese informe, para el denominado Megaevento Gamer, realizado en Luján durante abril, el organismo provincial contrató a Lucas Osvaldo Robledo para la producción general artística por un monto total de 11 millones de pesos, pagaderos en una única cuota.

De acuerdo con el expediente difundido, Robledo, con domicilio declarado en San Andrés de Giles, fue contratado para desarrollar tareas vinculadas a la producción artística del encuentro. La documentación incluye entre sus funciones la realización de clínicas y talleres de creación digital, intervenciones escénicas, activaciones con realidad virtual y arte digital, espacios de formación relacionados con los deportes electrónicos y generación de contenidos durante las jornadas.

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La publicación también puso el foco en los antecedentes laborales del contratado y en sus vínculos previos con organismos del Estado bonaerense. Según señaló ese medio, Robledo registra antecedentes en dependencias provinciales y tendría actualmente relación con el Senado bonaerense, situación que abrió interrogantes sobre los controles administrativos aplicados antes de la aprobación del expediente.

Instituto Cultural: contratos millonarios e incompatibilidades bajo la sombra de Florencia Saintout https://t.co/UJD70cTRhX pic.twitter.com/wMN1gnGFfV — REALPOLITIK (@RealpolitikOK) July 6, 2026

El otro caso corresponde a la Fiesta de la Espuma 2026, realizada en Ranchos, cabecera del partido de General Paz. Allí, según la documentación difundida, el Instituto Cultural contrató a Juan Manuel Peters para desempeñarse como asistente musical y operador de sonido durante la actividad, por un monto de 1,2 millones de pesos, también abonado en una única cuota.

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Los expedientes señalan que Peters era agente de planta permanente del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, organismo dependiente del Instituto Cultural bonaerense, bajo el régimen de la Ley 12.268. Además, consta que en 2022 había sido autorizado a realizar un pase en comisión de servicios ante la Presidencia del Instituto Cultural.

El punto de discusión planteado sobre ambos casos está relacionado con las características de esas contrataciones: por un lado, la contratación de un productor con antecedentes dentro del Estado provincial; por otro, la incorporación bajo una modalidad artística de una persona que ya tenía un vínculo laboral con un organismo dependiente del mismo Instituto. La discusión gira en torno a los procedimientos administrativos utilizados y los controles previos a la aprobación de los pagos.

Más allá de ese debate, ambas actividades habían sido presentadas en sus municipios como propuestas culturales y recreativas. LANOTICIA1 reconstruyó cómo fueron los eventos y cómo fueron reflejados por los medios locales.

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Luján: una propuesta que buscó unir videojuegos, tecnología y cultura digital

La Liga Bonaerense de Videojuegos se realizó los días 25 y 26 de abril en el salón del Sindicato Luz y Fuerza de Luján, ubicado en avenida Lorenzo Casey y Luciano Reyes.

La propuesta llegó a la ciudad como un encuentro vinculado a los deportes electrónicos y la cultura gamer, con entrada libre y gratuita, y con actividades destinadas tanto a jugadores experimentados como a familias y visitantes interesados en conocer ese universo.

Antes de la realización del evento, el medio local Luján Hoy informó que la iniciativa esperaba reunir a más de 700 jugadores durante las dos jornadas y detalló que los participantes podían competir en distintas disciplinas, tanto con computadoras como con consolas, celulares y simuladores.

Entre los videojuegos anunciados figuraban FIFA, Counter Strike, League of Legends, Valorant, Free Fire, Clash Royale y Fórmula 1, además de espacios de exhibición, premios y sorteos para quienes participaran.

Por su parte, FC Periódico también difundió la llegada del torneo a la ciudad y puso el foco en la participación del Municipio de Luján, el Instituto Cultural bonaerense y LC e-Sports en la organización. La cobertura describió el encuentro como una doble jornada con competencias, simuladores y actividades relacionadas con el crecimiento de los deportes electrónicos.

Ranchos: carnaval, música y una celebración junto a la laguna

La Fiesta de la Espuma 2026 tuvo lugar en Ranchos, cabecera del partido de General Paz, y fue difundida por el municipio como una propuesta cultural y recreativa para vecinos y visitantes.

La celebración se desarrolló en la zona de la laguna y combinó espectáculos musicales, comparsas, gastronomía, artesanos y actividades familiares.

El medio regional InfoBrandsen publicó la agenda de la jornada y repasó las actividades previstas: comparsas, murgas, patio de comidas, paseo de artesanos y propuestas para los más chicos. Entre los artistas anunciados estuvieron Los Catu, Los Rinconeros, El Bery Jake Mate y Brian Paz, además de agrupaciones de carnaval como Comparsa Villanueva, Comparsa Resistencia de General Belgrano y Comparsa Los Iracundos.

La actividad fue organizada por el Municipio de General Paz con apoyo del Instituto Cultural bonaerense y formó parte de la programación artística de la Temporada de Verano 2026.

También Mirada Central realizó una cobertura de la propuesta y describió la jornada como un encuentro de música, carnaval y participación vecinal en el entorno de la laguna de Ranchos.

Dos eventos culturales y una discusión sobre las contrataciones

La Liga Bonaerense de Videojuegos en Luján y la Fiesta de la Espuma en Ranchos fueron propuestas culturales con perfiles diferentes: una vinculada a los deportes electrónicos y la cultura digital, y otra a una celebración popular de verano.

Los eventos no son el eje de la discusión. La polémica quedó centrada en los expedientes administrativos y en las contrataciones realizadas para llevarlos adelante, especialmente por los vínculos previos con el Estado de algunas de las personas involucradas y los controles aplicados antes de aprobar los pagos.

Hasta el momento, desde el Instituto Cultural bonaerense, que conduce Florencia Saintout, no hubo una explicación pública sobre los cuestionamientos planteados.